Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rathaus nach Bombendrohung ohne Befund durchsucht

Weingarten/Landkreis Ravensburg (ots)

Nach dem Eingang einer Bombendrohung musste der Rathausbetrieb am Donnerstagvormittag vorübergehend eingestellt werden. Aufgrund des per Mail eingegangenen Drohschreibens, in welchem kein Ultimatum enthalten war, wurde das Rathaus kurz nach 8.30 Uhr vorsorglich geräumt und der unmittelbare Bereich um das Objekt von der Polizei abgesperrt.

Obwohl die Drohung in einer ersten Bewertung als eher nicht ernsthaft eingestuft wurde, suchten Polizeikräfte und ein Sprengstoffspürhund die Räumlichkeiten und den Außenbereich nach verdächtigen Gegenständen ab. Nachdem diese Absuche ohne Auffälligkeiten verlief, konnten die polizeilichen Maßnahmen gegen 11.30 Uhr aufgehoben und das Rathaus wieder geöffnet werden.

Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen zur Urheberschaft der Drohung eingeleitet. Neben strafrechtlichen Folgen könnten auf den Verfasser, sofern er identifiziert wird, sowohl erhebliche Kosten für den Polizeieinsatz als auch Regressforderungen seitens der Stadt zukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell