POL-HG: +++mehrere Diebstähle von Fahrrädern +++ Metalldiebstahl aus Werkshalle +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Pedelec am Bahnhof Oberursel entwendet

61440 Oberursel, Bahnhof Oberursel, Platz des 17. Juni Freitag, 10.05.2024, 19:00 Uhr - Samstag, 11.05.2024, 18:00 Uhr

Der Geschädigte hatte sein schwarzes Pedelec der Marke "Rotwild" mit einem Kabelschloss an einem Fahrradbügel gesichert abgestellt. Durch den unbekannten Täter wurde das Schloss zerstört und das Pedelec im Wert von ca. 1500,- Euro entwendet.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden.

Besonders schwerer Fall des Fahrraddiebstahls 61273 Wehrheim, Am Hebestumpf Freitag 10.05.2024, 02:13 Uhr bis 02:30 Uhr

Im genannten Zeitraum haben unbekannte Täter die Tür zu der Garage gewaltsam geöffnet / aufgehebelt und das darin befindliche, weiße Mountainbike der Marke Cube (Stereo) entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR beziffert. Der Kaufpreis des entwendeten Fahrrads lag bei 3.500,- EUR.

Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Usingen Tel.: 06081/9208-0 entgegen.

Bes. schwerer Fall des Diebstahls von Edelmetallen aus einer Werkshalle 61276 Weilrod, In den Ensterwiesen Freitag, 10.05.2024, 18:45 Uhr bis Samstag, 11.05.2024, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Messingstangen aus einer Werkshalle durch unbekannte Täter entwendet. Sie betraten das offenstehende Grundstück, schlugen zunächst einen Bewegungsmelder von der Außenwand ab, durchstießen ein Plexiglasfenster des Rolltores und rissen es aus dem Rahmen.

Durch die nun gewaltsam verursachte Öffnung stiegen die Täter in die Halle ein und suchten sich vom Materialregal Messingstangen. Diese wurden durch die Öffnung hinausgereicht und höchstwahrscheinlich auf ein Fahrzeug geladen.

Der entstandene Sachschaden am Rolltor wird auf ca. 150,- EUR beziffert. Materialwert der entwendeten Messingstanden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR.

Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Usingen Tel.: 06081/9208-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

61462 Königstein im Taunus, L 3025

Samstag, 11.05.2024, 14:00 Uhr

Am Samstag, 11.05.2024, 14:00 Uhr kam es auf der L3025 zwischen Rotes Kreuz und Eselsheck (B8) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei kam ein grauer Opel Corsa, aus bisher ungeklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Die 18-jährige Fahrzeugführerin und ihr 12-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW musste mit einem Totalschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

61479 Glashütten, Taunusblick

Samstag, 11.05.2024 16:59 Uhr

Am Samstag, 11.05.2024, 16:59 Uhr kam es in der Straße "Taunusblick", in Glashütten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind auf einem Kinderfahrrad. Dabei fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem schwarzen Audi durch die Straße am Taunusblick, als ein 6-jähriges Kind unvermittelt aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fuhr. Die Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

