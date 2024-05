POL-HG: Körperverletzung bei Fußballturnier +++ Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen +++ Einbrecher scheitern an Terrassentür +++ Autos mutwillig beschädigt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Körperverletzung bei Fußballturnier,

Oberursel, Kreuzallee, Donnerstag, 09.05.2024, 17.17 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es im Rahmen eines Fußballturniers in Oberursel zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Um 17.17 Uhr wurde die Polizei zu dem Turnier in der Kreuzallee gerufen, da es dort zu einer größeren Auseinandersetzung kommen würde. Vor Ort teilten die Verantwortlichen mit, dass es zu einer Schlägerei zwischen zwei Besuchergruppen gekommen sei. Als ein Ordner schlichten wollte, sei er von einem der Beteiligten ins Gesicht geschlagen worden. Ein weiterer Unbeteiligter sei ebenfalls von einem Unbekannten geschlagen worden. Ein Krankenwagen musste zur Versorgung der Verletzungen nicht gerufen werden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte zumindest einer der in Frage kommenden Angreifer, ein 20-jähriger Oberurseler, identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Ihm und weiteren Personen erteilten die Einsatzkräfte für den Rest der Veranstaltung Platzverweise. Die weiteren Ermittlungen vor Ort gestalteten sich jedoch schwierig, da viele der Anwesenden keine Angaben zum Geschehen machten. Aus diesem Grund bittet die Polizei nochmals darum, dass sich mögliche Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer (06172) 120-0 melden, damit die Umstände der Auseinandersetzung zweifelsfrei geklärt werden können.

2. Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen, Schmitten, Niederreifenberg, Johannishöhe, Sonntag, 05.05.2024, 19 Uhr bis Mittwoch, 08.05.2024, 10 Uhr

(da)Fahrraddiebe haben in den vergangenen Tagen in Schmitten zugeschlagen. Zwischen Sonntagabend und Mittwochvormittag gelangten die Diebe auf ein Grundstück in der Straße "Johannishöhe". Dort begaben sie sich zu einer Garage, aus der sie zwei E-Bikes der Marke "Cube" im Wert von insgesamt etwa 10.000 Euro entwendeten. Anschließend flüchteten sie mit den beiden Fahrrädern in unbekannte Richtung. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Königstein, Ölmühlweg, Mittwoch, 10.04.2024 bis Mittwoch, 08.05.2024

(da)An einer Terrassentür sind Einbrecher in den vergangenen Wochen in Königstein gescheitert. Am Mittwoch, 08.05.2024 stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Ölmühlweg diverse Beschädigungen an ihrer Terrassentür fest und riefen die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte versucht, diese aufzuhebeln, waren jedoch gescheitert und unverrichteter Dinge geflüchtet. Der mögliche Tatzeitraum kann bis zum Mittwoch, den 10.04.2024 zurückdatiert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Autos mutwillig beschädigt,

Usingen, Schillerstraße, Donnerstag, 09.05.2024

(da)Unbekannte haben am Donnerstag in Usingen zwei Autos beschädigt. Ein schwarzer Audi A6 und ein schwarzer VW Golf parkten an diesem Tag in der Schillerstraße. Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt zerkratzten Vandalen die beiden Autos rundum mit einem spitzen Gegenstand und verursachten so einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Usingen ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

