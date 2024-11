Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher suchen Einfamilienhäuser auf

Wiehl (ots)

Am Donnerstag (31. Oktober) geriet ein Einfamilienhaus in der Tristanstraße in das Visier von Kriminellen. In der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31. Oktober / 1. November) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hückhausener Straße auf. Sie durchsuchten und verwüsteten die Räume. Ob auch etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell