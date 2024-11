POL-GM: Zusammenstoß auf Radweg fordert zwei Verletzte

Radevormwald (ots) - In einem Geschäft für Dekorationsartikel in der Kaiserstraße hat eine bislang unbekannte Person am Mittwoch (30. Oktober) ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine Frau gegen 13:15 Uhr den Verkaufsraum und gab vor, zwei Kissen kaufen zu wollen. Sie bat die Verkäuferin um einen Karton, um die Kissen transportieren zu können. Während die Verkäuferin kurz in einen Nebenraum ging, war die Frau im Verkaufsraum ...

mehr