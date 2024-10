Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahme bei Verkehrskontrolle

Reichshof (ots)

Polizisten der Wache Waldbröl haben gestern einen 27-jährigen Mann aus Moldawien festgenommen. Der Mann war am Mittwochabend (30. Oktober), gegen 18:55 Uhr in einem Renault auf der L344 in Reichshof-Erdingen unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen. Zudem wies er sich mit einem gefälschten Ausweisdokument aus. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er aus Moldawien stammt. Da der Verdacht bestand, dass er sich illegal in Deutschland aufhält, wurde er vorläufig festgenommen.

