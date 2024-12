THW Landesverband Bremen, Niedersachsen

THW HB-NDS: Drei neue Gerätekraftwagen für Bremen und Niedersachsen

Hannover/Plauen (ots)

Kurz vor Jahresende hat der Fuhrpark des Technischen Hilfswerks (THW) leistungsfähige Verstärkung bekommen: Drei neue Gerätekraftwagen (GKW) rollten in der vergangenen Woche in die Fahrzeughallen von THW-Ortsverbänden in Bremen und Niedersachsen. "Diese Einsatzfahrzeuge sind als Allrounder das Herzstück jedes Technischen Zuges (TZ)", freut sich THW-Präsidentin Sabine Lackner über die neuen Fahrzeuge. Die LKW aus der neuen GKW-Serie sind erst der Anfang. Insgesamt liefert das THW in den kommenden Monaten 120 Stück an Bergungsgruppen in ganz Deutschland aus.

Für die universell einsetzbaren Bergungsgruppen in den Technischen Zügen stellt der GKW das wichtigste Einsatzmittel dar. Mit ihnen transportieren sie Personal, Werkzeuge und Ausstattung an jede Einsatzstelle. Auf Basis des Atego-Fahrgestells von Mercedes-Benz baut der Aufbauhersteller Binz den fahrbaren Werkzeugkasten mit Mannschaftskabine in seinem Werk in Plauen. Am dritten Adventswochenende nahmen Einsatzkräfte aus Bremerhaven, Hannover/Langenhagen und Uelzen an der Fahrzeugeinweisung teil und übernahmen anschließend ihre neuen GKW.

Der bewährte GKW, mit dem Werkzeug und Ausstattung mit einem Gewicht von 3,6 Tonnen transportiert werden, wurde gegenüber der vorhergehenden Serie in einigen Bereichen optimiert. Zum Beispiel steht den Einsatzkräften, deren Anfahrt bei Großeinsätzen auch mehrere Stunden dauern kann, nun eine geräumigere Mannschaftskabine zur Verfügung. Außerdem ist in den Kästen auf dem Fahrzeugdach mehr Platz, um Material für Abstütz-Einsätze zu verstauen. "Die Herausforderungen bei klimawandelbedingten Katastrophen und die Anforderungen an uns als Zivilschutzorganisation verlangen es, dass die Fahrzeuge und die Ausstattung des THW auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit dieser Fahrzeugserie unseren Bestand an Gerätekraftwagen modernisieren", betont die THW-Präsidentin.

In diesem Jahr haben bereits zahlreiche neue Fahrzeuge und Anhänger den THW-Fuhrpark in Bremen und Niedersachsen verstärkt. Unter Anderem wurden Mobilkrane für die Fachgruppen Brückenbau, LKW mit Ladekran und Seilwinde für die Fachgruppen Wassergefahren, Mehrzweckgerätewagen für die Fachgruppen Notversorgung und Notinstandsetzung sowie speziell konstruierte Anhänger mit Tandemachse für die Fachgruppen Sprengen und die Fachgruppen Logistik-Verpflegung ausgeliefert. Außerdem holten Ortsverbände Netzersatzanlagen (NEA) mit 50 kVA Leistung sowie Anhänger für so genannte Wechselbrücken-Aufbauten inklusive passender Wechselbrücken ab. Diese neuen, modernen Fahrzeuge sind ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung des THW zur Stärkung des Zivilschutzes.

Über das Technische Hilfswerk:

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Über 11.900 Kräfte davon unterstützen in 79 Ortsverbänden in Bremen und Niedersachsen. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.jetzt.thw.de.

