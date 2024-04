POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Weinheim (ots) - Am Freitagmittag gegen 11:45 Uhr kam es auf der A5 kurz vor der Anschlusstelle Hemsbach in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind an dem Unfall zwei Autos beteiligt, eines davon kam in der Folge auf dem Dach zum Liegen. Aufgrund der ...

