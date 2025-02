POL-GE: Zeugen gesucht: Paketbote geschlagen und verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwochnachmittag, 26. Februar 2025, gegen 17.10 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei einen Einsatz in der Sperberstraße in Buer. In einem dortigen Baumarkt hatte ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger aus Warstein, versucht Elektrogeräte in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages zu stehlen. Ein Mitarbeiter verhinderte den Diebstahl und hielt den Jungen bis ...

mehr