Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Diebstahl aus Honda

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (03.05.2025) trieb ein noch unbekannter Täter auf dem Waldfriedhof-Parkplatz bei Maichingen sein Unwesen. Die Fahrerin eines Honda parkte gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz, um spazieren zu gehen. Als sie gegen 15.00 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren hatte der Unbekannte eine Umhängetasche entwendet, in der sich diverse Personaldokumente, Bargeld in Höhe von etwa 130 Euro sowie ein Handy befunden hatten. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

