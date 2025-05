Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 2.000 Euro Sachchaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Samstag (03.05.2025) zwischen 11:20 Uhr und 11:35 Uhr in der Löchgauer Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigt mutmaßlich beim Rangieren einen Opel und entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, sich unter 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

