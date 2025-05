Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (03.05.2025) kurz vor 20.00 Uhr brannten in der Tiefgarage eines Geschäfts- und Wohnhauses in Sindelfingen in der Mahdentalstraße mehrere Platten aus Dämmmaterial. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Bislang ist die Ursache für den Brand noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0800/1100225 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

