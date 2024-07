LPI-EF: Streitschlichter angegriffen

Sömmerda (ots) - In Straußfurt fuhr am Freitagabend ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie unter dem Einfluss von Alkohol. Nach erfolgter Blutentnahme durfte er seinen Weg zunächst erstmal fußläufig antreten. In den frühen Samstagmorgenstunden fiel den Beamten in Weißensee ein 19-Jähriger Radfahrer auf, dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss und musste sich nachfolgend einer Blutentnahme unterziehen. Ein 25 ...

