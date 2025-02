LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.20 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zu einem Zigarettenautomaten in der Humboldtstraße und öffneten diesen gewaltsam. Der oder die Täter entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Der am Automaten entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

