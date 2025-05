Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgrönigen: 60-jähriger Pedelec-Fahrer nach Unfall am 29. April verstorben

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am 30. April 2025 berichtet hatten, hat sich am 29. April in der Möglinger Straße in Markgröningen ein Unfall ereignet, bei dem ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer zunächst schwer verletzt worden war (siehe Pressemitteilung vom 30. April: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6023230). Der 60 Jahre alte Mann erlag zwischenzeitlich in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

