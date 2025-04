Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 60-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer, der am Dienstag (29.04.2025) gegen 17.25 Uhr in der Möglinger Straße in Markgröningen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Mann befuhr die Straße in Richtung Möglingen und musste dabei an mehreren am Straßenrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Als er sich einem geparkten LKW näherte, öffnete der 35 Jahre alte Lenker des Fahrzeugs die Fahrertür. Diese stieß vermutlich gegen das Pedelec, worauf der 60-Jährige stürzte. Mutmaßlich hatte sich der LKW-Fahrer zuvor nicht vergewissert, ob er die Tür gefahrlos öffnen kann. Der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

