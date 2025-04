Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Pkw-Diebstähle in einer Nacht: Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb nach Unfall mit gestohlenem SUV fest

Kassel (ots)

Wolfhagen, Kaufungen (Landkreis Kassel) und Bad Arolsen (Landkreis Waldeck Frankenberg):

Gleich zweifach schlugen professionell agierende Autodiebe in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Landkreis Kassel zu und entwendeten dort einen Audi SQ5 und einen BMW X5 im Gesamtwert von rund 60.000 Euro. In einem Fall gelang der Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen, der mit dem in Wolfhagen gestohlenen Fahrzeug vor einer Polizeistreife geflüchtet war und mit dem Audi bei Bad Arolsen von der Straße abkam. Der festgenommene 24-Jährige aus Polen befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Ob er und seine noch unbekannten Komplizen auch für den Diebstahl des BMW in Kaufungen verantwortlich sind, ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kasseler Kripo.

Der Diebstahl des Audi SQ5 im Wolfhager Stadtteil Gasterfeld ereignete sich in der Nacht um 1:10 Uhr. Zu dieser Zeit war die Tochter des Autobesitzers im Haus auf den startenden Motor des Wagens aufmerksam geworden und hatte kurz darauf festgestellt, dass ihr Vater zuhause ist. Dieser verständigte sofort die Polizei, woraufhin umgehend eine Großfahndung mit zahlreichen Beamten eingeleitet wurde. Einer daran beteiligte Streife der Polizeistation Bad Arolsen kam der gesuchte SUV wenige Minuten später auf der Bundesstraße am Twistesee entgegen, woraufhin sie sofort wendeten und die Verfolgung aufnahmen. Angesicht des ihm mit Blaulicht folgenden Streifenwagens gab der Mann am Steuer des gestohlenen Audi Vollgas und ergriff rasant die Flucht. Im weiteren Verlauf geriet der SUV zwar vorübergehend außer Sicht, allerdings entdeckten die Polizisten das völlig beschädigte Auto kurze Zeit später an der Abfahrt zur B 252 bei Mengeringhausen. Offenbar hatte der Fahrer aufgrund der hohen Geschwindigkeit beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, woraufhin der Pkw mit einem Baum kollidierte. Anschließend war der unverletzt gebliebene 24-Jährige aus dem Audi geflüchtet und versteckte sich in einem nahegelegenen Dickicht, allerdings fanden ihn die fahndenden Polizisten dort schnell und nahmen ihn fest. Der gestohlene BMW musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Fahndung nach den Komplizen des jungen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Zweiter Diebstahl: Schwarzer BMW X5 in Kaufungen gestohlen

Der zweite Pkw-Diebstahl hatte sich in der vergangenen Nacht zwischen 00:30 Uhr und 2:00 Uhr in der Straße "Am Höhberg" in Kaufungen ereignet. Dort wurde ein schwarzer BMW X5 30d entwendet, der vor einem Einfamilienhaus geparkt war. Von dem SUV, Baujahr 2018, fehlt trotz europaweiter Fahndung bis dato jede Spur.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich in Kaufungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell