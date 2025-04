POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 56-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots) - Kassel-Wehlheiden: Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn mit drei Verletzten und 30.000 Euro Schaden kam es am gestrigen Dienstagabend auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel, Ecke Schönfelder Straße. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte ...

mehr