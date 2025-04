Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nordhessische Polizei mit verstärkten Kontrollen zum Saisonauftakt der Raser und Poser am "Carfreitag"

Kassel (ots)

Nordhessen:

Der Karfreitag ist als sogenannter "Carfreitag" seit Jahren ein beliebter Tag für Treffen von Autoliebhabern und Tuningbegeisterten. An einigen Orten kommen Menschen mit ihren Autos zusammen und tauschen sich über ihre Leidenschaft aus. Mitunter sorgen Raser und Poser mit lautstarkem Fahrverhalten oder größere Treffen mit Veranstaltungscharakter an dem Feiertag aber auch für Ärger. Mit Blick auf das gefährliche oder störende Fahrverhalten und die speziellen Bestimmungen des Hessischen Feiertagsgesetzes wird die Polizei gemäß ihrem gesetzlich zugeschriebenen Auftrag am Karfreitag wieder verstärkt Kontrollen durchführen und gegen Verstöße konsequent vorgehen.

Elf Fahrzeuge im letzten Jahr stillgelegt

Am Karfreitag des vergangenen Jahres kontrollierte die Polizei auf nordhessischen Straßen insgesamt 187 Personen und 193 Fahrzeuge. Bei 29 Fahrzeugen gab es Beanstandungen. Während in 18 Fällen eine Mängelanzeige ausreichte, mussten elf Fahrzeuge stillgelegt werden, da aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Mithilfe eingesetzter Zivilwagen mit spezieller Technik konnten drei Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert werden, die neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg und Fahrverbote für die Fahrer nach sich zogen. Darüber hinaus stellten die Polizisten nordhessenweit insgesamt 36 Ordnungswidrigkeiten wie Handyverstöße, Verstöße gegen die Gurtpflicht, nicht gesicherte Kinder im Fahrzeug sowie Fahrten über rote Ampeln fest und leiteten entsprechende Anzeigen ein. In zwei Fällen wurden Anzeigen wegen illegalen Kfz-Rennen gegen Autofahrer gefertigt. Einer der beiden Fahrer flüchtete in Kassel zunächst vor der Streife, konnte aber nach einem Unfall gestoppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell