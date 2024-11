Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte am Hauptbahnhof Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es am Hauptbahnhof Karlsruhe zu einem tätlichen Angriff auf Beamte der Bundespolizei. Ein 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde in der Haupthalle gegen 00:30 Uhr kontrolliert, da er keine Ausweisdokumente mitführte wurde der Mann für die Identitätsfeststellung zur Dienststelle mitgenommen.

Bei dieser Gelegenheit versuchte der Mann zu flüchten, was durch die Streife verhindert werden konnte. Auf der Dienststelle trat er einem Beamten gegen das Bein und verletzte einen weiteren Beamten durch einen Schlag ins Gesicht. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft wegen Erschleichens von Leistungen.

Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell