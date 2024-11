Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl mit Täterfestnahme

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde die Bundespolizei über einen Diebstahl am Hauptbahnhof Mannheim informiert. Ein 25-jähriger algerischer Staatsangehöriger entwendete den Rucksack eines deutschen Staatsangehörigen auf Bahngleis 1. Der Geschädigte informierte die Bundespolizei über den Diebstahl.

Durch die Ortung der technischen Geräte konnte der Tatverdächtige sowie das Diebesgut durch eine Streife der Landespolizei in Homburg festgestellt werden. Die Person wurde zur Dienststelle der Bundespolizei in Mannheim überführt. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl erlassen, und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

