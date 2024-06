Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mann verschafft sich Zugang zu Grundstücken, um dort zu Schlafen

Grimmen (ots)

Die Polizei in Grimmen nahm in der zurückliegenden Zeit vermehrt Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl geringwertiger Sachen in ihrem Zuständigkeitsbereich auf - der Tatverdächtige ist bekannt.

Bei der Person handelt es sich um einen obdachlosen 22-jährigen Polen, der bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Sachverhalten polizeilich aufgefallen ist.

Der 22-Jährige ist zu Fuß unterwegs. Bislang fiel er damit auf, dass er sich auf Grundstücken in der Region Grimmen aufhält, um dort zu schlafen oder Nahrung zu finden. Er gilt als nicht gefährlich und ist nicht bewaffnet. Zur Verhinderung von Straftaten hat er in der Vergangenheit temporäre Platzverweise erhalten und war auch bereits im polizeilichen Gewahrsam.

Strafanzeigen wurden gestellt. Die Beamten des Polizeireviers Grimmen stehen in engem Austausch mit der Kripo und der Staatsanwaltschaft.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei.

- Wenn Sie Beobachtungen machen, die Sie verunsichern oder Hinweise haben, kontaktieren Sie die Polizei. Die Polizei nimmt alle Sachverhalte ernst und leitet umgehend Maßnahmen ein. - Selbstjustiz ist keine Lösung und sogar eine Straftat. - Das Einstellen und Weiterverbreiten von Bildern und Videos im Internet oder Chats anderer Personen, ohne deren Einwilligung, ist strafbar. Wir bitten Sie, in diesem sensiblen Bereich keine Vermutungen oder vermeintlichen Erkenntnisse zu verbreiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell