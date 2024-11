Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei: Widerstand am Hauptbahnhof Heidelberg

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, den 31. Oktober, wurde die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe alarmiert, da eine männliche Person die Mitarbeiter der Bahnhofsmission Heidelberg bedrohte. Bei Eintreffen der Streife gegen 13:55 Uhr trafen die Beamten den Beschuldigten in der Bahnhofsmission an. Der deutsche Staatsangehörige wurde aus der Einrichtung begleitet.

Eine anschließende Identitätsfeststellung ergab, dass gegen den Mann insgesamt sieben Aufenthaltsermittlungen von verschiedenen Staatsanwaltschaften bestehen. Während des Transports zur Dienststelle verhielt sich der Mann aggressiv, schrie die Beamten an und weigerte sich, weiterzulaufen.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen konnte die Person die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet unter anderem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

