Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei: DB-Mitarbeiter ins Gesicht gespuckt

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe alarmiert. Gegen 15:15 Uhr versuchte ein 32-jähriger Mann, in den überfüllten Regionalexpress nach Pforzheim einzusteigen. Eine Sicherheitsstreife der Deutschen Bahn wies ihn darauf hin, dass er nicht einsteigen könne, und bat ihn, auszusteigen.

Der Tatverdächtige kam dieser Aufforderung nicht nach, spuckte einem DB-Mitarbeiter ins Gesicht und warf dessen Handy in den Gleisbereich. Daraufhin wurde über den Notruf sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei alarmiert. Der deutsche Staatsangehörige wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste vor Ort gefesselt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle entlassen. Ihn erwarten Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

