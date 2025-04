Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blinde Frau in Bad Wilhelmshöhe sexuell belästigt: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend eine 42-Jährige im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe sexuell belästigt. Wie die blinde Frau bei ihrer Anzeigenerstattung am gestrigen Montag schilderte, war sie gegen 18:20 Uhr an der dynamischen Fahrgastinformation mit Lautsprecher auf dem Vorplatz des ICE-Bahnhofs von dem späteren Täter angesprochen worden. Dieser bot hilfsbereit an, sie aufgrund der langen Wartezeit auf die nächste Bahn zu Fuß zu ihrem Ziel zu begleiten. Als die 42-Jährige zustimmte, soll der Mann sie fest am Arm gepackt und hinter sich über die Straßenbahnschienen hergezogen haben. Auf dem weiteren etwa halbstündigen Weg, der auf nicht bekannter Route durch den Stadtteil Bad Wilhelmshöhe führte, fasste der Unbekannte sie unsittlich an Brust und Gesäß, während er sie am Arm festhielt und neben sich herschob, so die Frau. Darüber hinaus küsste er das Opfer, das einen Blindenlangstock mitführte, gegen den Willen auf den Mund. Im Bereich der Mulangstraße ließ der Täter den Arm der 42-Jährigen schließlich los und verschwand. Bei dem Kuss konnte das Opfer spüren und wahrnehmen, dass der Täter größer als 1,60 Meter war, einen Dreitagebart hatte, eine Brille trug und nach Alkohol roch. Zudem sprach er verwaschen und lallte, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Sonntagabend in Bad Wilhelmshöhe irgendeine Beobachtung im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell