Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall bei Fuldabrück schwer verletzt

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der L 3124 zwischen Kassel-Niederzwehren und Fuldabrück-Dennhausen/Dittershausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost soll es beim Überholvorgang eines Motorradfahrers auf der Landesstraße zu dem Unfall gekommen sein, bei dem der Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde bereits in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Ob der Mann beim Überholen die Kontrolle über das Zweirad verlor oder es zu einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam, ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diese ist nun auch ein Gutachter eingebunden.

Aktuell ist die Unfallstelle aufgrund des Einsatzes des Gutachters und der Bergungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell