Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hausbewohner ertappt Keller-Einbrecherin und sperrt sie ein: 29-Jährige festgenommen.

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor

Dank eines aufmerksamen Hausbewohners konnten Beamte des Polizeireviers Kassel-Mitte am vergangenen Samstagnachmittag eine Einbrecherin auf frischer Tat festnehmen. Gegen 17:20 Uhr hatte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Müllergasse im Stadtteil Wesertor die Täterin in den Kellerräumen des Hauses bemerkt. Dort hatte die Frau bereits vier Kellerabteile aufgebrochen und unter anderem ein E-Bike, einen Elektroroller und mehrere Koffer samt Kleidungsstücken in ihren Besitz gebracht. Die Gegenstände hatte sie unter einem Treppenaufgang versteckt, vermutlich um sie dann im Anschluss abzutransportieren. Nachdem der Hausbewohner die Diebin beim Durchsuchen eines vierten Kellerraumes beobachtet hatte, verschloss er die Kellertür von außen und alarmierte die Polizei. Die kurz darauf am Tatort eingetroffenen Streifen fanden die im Keller eingeschlossene Einbrecherin schließlich im Gemeinschaftswaschraum, wo sie sich unter einem Wäscheberg versteckte.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei der Frau neben Gegenständen aus den Kellerabteilen und der mutmaßlichen Beute aus einem Ladendiebstahl auch noch eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Da die 29-jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt und im Verdacht steht, mit der Begehung von Straftaten ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wird sie dem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell