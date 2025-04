Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Pedelecs im Wert von 30.000 Euro aus Anhänger gestohlen: Zeugen am Brasselsberg gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Fünf Pedelecs im Gesamtwert von rund 30.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Anhänger im Kasseler Stadtteil Brasselsberg gestohlen. Die Diebe hatten den an einen Pkw angehängten Kofferanhänger, der auf dem Wanderparkplatz Brasselsberg an der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt und mit einem direkt dahinter geparkten Auto zusätzlich gesichert war, mutmaßlich abgekoppelt, gedreht und die Anhängertür anschließend mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet. Den Diebstahl ihrer Pedelecs bemerkten die Besitzer, eine fünfköpfige Gruppe Männer aus dem Landkreis Göttingen, die anlässlich einer Fahrradtour in Kassel übernachteten, am gestrigen Sonntagmorgen gegen 9:00 Uhr. Abgestellt worden war der Anhänger am Vorabend gegen 18:30 Uhr. Von den Fahrrädern fehlt trotz der sofort eingeleiteten Fahndung bisher jede Spur.

Wer in der Nacht auf den gestrigen Sonntag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell