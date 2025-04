Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter stehlen GPS-Geräte von Traktoren: Zeugen in Hofgeismar und Immenhausen gesucht

Kassel (ots)

Hofgeismar/ Immenhausen (Landkreis Kassel):

Offenbar auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter dürften die Diebstähle von GPS-Geräten von abgestellten Traktoren des Herstellers John Deere in Hofgeismar und Immenhausen in der vergangenen zwei Nächten gehen. Von den elektronischen Geräten im Gesamtwert von über 10.000 Euro und den unbekannten Dieben fehlt bislang jede Spur. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst war die Polizei am Donnerstagmittag in den Kelzer Weg in Hofgeismar gerufen worden. Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten die Unbekannten dort von einem Traktor, der in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs stand, die GPS-Antenne demontiert und entwendet. Bei einer weiteren auf dem Hof abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine scheiterten die Täter an einer Diebstahlssicherung.

Die zweite Tat ereignete sich in der Nacht zum heutigen Freitag auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Grebensteiner Straße in Immenhausen. Anhand eines Bewegungsmelders hatten die Täter um 2:22 Uhr zugeschlagen und das GPS-Gerät von einem im Hinterhof abgestellten Traktor gestohlen. Anschließend ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hofgeismar unter Tel. 05671-99280 zu melden.

