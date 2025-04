Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle durch Revier Süd-West auf Frankfurter Straße: Drogenberauschter Autofahrer gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

In der Nacht zum heutigen Freitag führten Beamte des Polizeireviers Süd-West gemeinsam mit Polizisten der Diensthundestaffel und ihren Hunden Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf der Frankfurter Straße in Kassel-Niederzwehren durch. In der Zeit zwischen Mitternacht und 1:45 Uhr winkten die Polizisten 32 Fahrzeuge in die Kontrollstelle und überprüften 47 Fahrer sowie Insassen. Neben der Feststellung von 13 allgemeinen Verkehrsverstößen, wie nicht angelegte Sicherheitsgurte oder der Nutzung des Mobiltelefons, hielten die Beamten auch fünf Fahrzeuge an, die Mängel aufwiesen.

Gegen 00:50 Uhr stoppten die Polizisten einen Pkw, wobei sie bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers gewisse Auffälligkeiten feststellten. Den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, bestätigte schließlich ein Vortest, der positiv auf Kokain, Amphetamine und THC im Urin des Mannes anschlug. Zudem fanden die Polizisten eine kleine Menge Betäubungsmittel in seinen Taschen. Die Beamten brachten den 59-Jährigen aus Kassel auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm und sein Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt wurde. Er muss sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten.

