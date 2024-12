Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 02.12.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht in Bunde++Einbruch in Garagen auf Borkum++Entlaufenes Wallaby in Neukamperfehn++

Verkehrsunfallflucht in Bunde

Bunde - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag, in der Zeit von 09:00 und 09:15 Uhr, ein auf dem Lidl-Parkplatz in der Neuschanzer Straße geparktes Fahrzeug und verließ anschließend die Örtlichkeit ohne sich bei der Geschädigten oder der Polizei zu melden. Sollten sie den Vorfall beobachtet haben, dann melden sie sich bitte bei der Polizei.

Einbruch in Garagen auf Borkum

Borkum - Während der Abwesenheit der Anwohnerin am Sonntag, zwischen 08:10 und 08:50 Uhr werden in der Franz-Habich-Straße auf Borkum 2 Garagen aufgebrochen. Anschließend wird die Garage durchsucht, entwendet wurde jedoch scheinbar nichts. Falls sie Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Neukamperfehn - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein freilaufendes "Känguru" in der Straße Hauptwieke in Neukamperfehn gesichtet. Zeugen des Vorfalls posteten daraufhin Videos von dem Tier in den sozialen Medien. Der Besitzer der Tiere konnte jedoch durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier nicht um ein Känguru, sondern um ein Wallaby handelte. Der Eigentümer kümmert sich anschließend das Einfangen des Tieres.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell