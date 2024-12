Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, 01.12.2024

Leer (ots)

++Schlägerei in Schnellrestaurant++Zwei Automatensprengungen++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++Nachtrag zur Unfallflucht Weihnachtsmarkt Emden++

Schlägerei in Schnellrestaurant

Emden - Gegen 02 Uhr des Sonntages gab es im Schnellrestaurant an der Herderstraße eine größere Schlägerei. Nach den jetzigen Erkenntnissen geriet eine Personengruppe mit zwei Männern aus Emden (18 u. 27 Jahre alt) in ein Streitgespräch, in deren Folge die Personengruppe auf die beiden Männer einschlugen und bedrohten. Diese wehrten sich u.a. durch den Einsatz eines Tierabwehrsprays. Dieser Einsatz hatte dann im Nachgang zur Folge, dass neben den Beteiligten auch Außenstehende, insb. die Mitarbeiter des Restaurants, über Atemwegsbeschwerden klagten. Der Rettungsdienst war vor Ort zur Behandlung der noch anwesenden Personen, die Feuerwehr zur geordneten Belüftung des Restaurants. Die Täter (5 Personen, zw. 34 u. 49 Jahre alt, alle wohnhaft im Bereich Norden) werden sich für ihr Handeln strafrechtlich verantworten müssen, durften nach Feststellung ihrer Identität, Befragung und Belehrung die Heimreise antreten. Die Opfer selbst wurden nach dem jetzigen Kenntnisstand nur leicht verletzt. Auch die Außenstehenden konnten nach der Behandlung durch den Rettungsdienst nach Hause bzw. weiterarbeiten.

Zwei Automatensprengungen

Emden - Am Samstag kam es gegen 14:40 Uhr zur einer Sprengung/Beschädigung eines in der Straße Am Klosterhof aufgestellten Kondomautomaten. Die beiden Täter, augenscheinlich Jugendliche (so erste Zeugenhinweise) konnten im Anschluss das im Automaten befindliche Kleingeld (Wert noch nicht bekannt) erbeuten und flüchteten. Weitere Zeugen der Handlung oder Personen, die Hinweise zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Am späten Samstagnachmittag kam es gegen 18:30 Uhr in der Straße Sielweg zu einer Sprengung/Beschädigung eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Die Täter konnten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen entwenden. Ob es eine Verbindung dieser Tat mit der Tat in der Straße Am Klosterhof gibt, wird geprüft. Zeugen dieser Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Trunkenheit im Verkehr

Moormerland - Erheblich alkoholisiert war am Samstag gegen 14:40 Uhr eine 51-jährige Frau aus Moormerland mit ihrem Pkw unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei in der Deichlandstraße ergab ein Vortest einen Wert von 2,5 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten, eine Blutentnahme durchgeführt und die weitere Nutzung des Pkws und anderer führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Emden - In den frühen Morgenstunden des Sonntages ist 28-jähriger Pkw-Führer aus Emden mit seinem Pkw verunfallt. Bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei ergab ein Vortest einen Alkoholwert von 1,26 Promille. Dieser befuhr gegen 06:10 Uhr die Straße Neuer Weg in Richtung Conrebbersweg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte dieser mit der dort verlaufenden Leitplanke, blieb hierbei aber unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Zusatz/Nachtrag zur bereits gemeldeten Verkehrsunfallflucht beim Weihnachtsmarkt Emden

Emden - Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug konnte dieses zeitnah nach dem Unfall gegen 19:40 Uhr in der Neptunstraße aufgefunden werden. Auch der Unfallverursacher erschien am Pkw. Der 20-jährige Emder konnte erklären, dass er mit seinem Pkw von der Neutorstraße in die Straße Rathausplatz einbiegen wollte. Dabei sei das Heck des Fahrzeuges ausgebrochen und der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Bude des Weihnachtsmarktes kollidiert. Der Fahrzeugführer sei, so seine Einlassung nach Belehrung durch die Polizei, so schockiert gewesen, dass er weitergefahren sei. Er habe sich selber bei der Polizei melden wollen. Der Unfall sei einzig und allein ein Fahrfehler gewesen, er habe niemanden verletzten wollen. Der Unfallfahrer konnte nach Feststellung aller erforderlicher Daten und eines Tests der Fahrtauglichkeit nach Hause gehen.

