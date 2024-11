Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Polizeilicher Einsatz am Emder Weihnachtsmarkt

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Weihnachtsmarkt in die Große Straße alarmiert. Über den Notruf war die Mitteilung eingegangen, dass ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes geprallt sei. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Ereignis mit dem PKW unerkannt von der Örtlichkeit. Ersten Erkenntnissen zufolge kam zu es in diesem Zusammenhang zu keinen Personenschäden. Den vorliegenden Informationen nach beruht das Abkommen von der Fahrbahn auf einen Fahrfehler des Fahrzeugführers. Hierauf deuten die Spurenlage sowie die Angaben von Zeugen hin. Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit in der Verkehrsunfallaufnahme sowie Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell