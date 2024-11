Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Streit eskaliert - Alkoholisierter Mann wütet in Wohnung und leistet starken Widerstand ++

Leer - Streit eskaliert - Alkoholisierter Mann wütet in Wohnung und leistet starken Widertand

Leer - Nach starkem Widerstand verbrachte ein 23-Jähriger die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Am Mittwochnachmittag eskalierte zunächst ein Streit zwischen dem 23-Jährigen und einer 29-Jährigen beim gemeinsamen Einkauf in einem Discounter an der Papenburger Straße. Der 23-Jährige entnahm der Frau unter anderem ihre Wohnungsschlüssel drohte an, das Inventar der Wohnung zu zerstören. Er verließ die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten. Diese konnten den Mann dann an der Wohnanschrift der Frau hinter verschlossenen Türen feststellen.

Die Polizeibeamten nahmen vermehrt Klirren aus der Wohnung wahr, nachdem der 23-Jährige auf die Aufforderungen der Beamten die Tür zu öffnen nicht einging. Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiv, weshalb sich die Polizisten zu einem gewaltsamen Eindringen in die Wohnung entschlossen. Der Mann hatte die Tür offenbar mit Mobiliar versperrt, um ein Betreten der Wohnung zu erschweren. Den Polizeibeamten gelang es dennoch den Mann zu überwältigen und zu fixieren. Hierbei leistete er bereits Widerstand gegen die Maßnahmen. Bei der Zuführung zum Streifenwagen trat der Mann nach den Polizeibeamten, konnte jedoch hineingesetzt und zum Gewahrsam der Polizeiinspektion Leer/Emden gebracht werden.

Dort angekommen leistete der 23-Jährige erneut Widerstand durch Tritte nach den Polizeibeamten. Letztlich konnte er einer Gewahrsamszelle zugeführt werden. In dieser beschädigte er im weiteren Verlauf die darin befindliche Matratze. Ein letztlich durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,07 Promille.

Der Mann muss sich in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten. Durch den Einsatz wurden zwei Beamte sowie eine Beamtin leicht verletzt. Sie sind weiterhin dienstfähig.

