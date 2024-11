Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.11.2024

++ Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines Polizeibeamten - Tatverdächtige in Untersuchungshaft ++

Leer - In der Nacht zum 23. November kam es gegen Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen AS Apen und AS Filsum (FR Leer), bei dem ein 53-jähriger Mann mit seinem Auto nach einem Überholvorgang einer 27-jährigen Fahrerin eines VW Caddys geschnitten wurde. Der 53-Jährige kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die 27-jährige irische Staatsangehörige soll ihre Fahrt im Anschluss ohne Weiteres fortgesetzt haben. Der unverletzte 53-Jährige setzte einen Notruf ab und folgte dem VW Caddy bis zu einem Tankstellengelände an der Zoostraße in Leer.

Als die eingesetzten Polizeibeamten hinzukamen ergab sich der Verdacht, dass sich die 27-Jährige in ihrem zu einer Art Camper umgebauten VW Caddy verborgen hielt. Auf mehrfache Ansprache durch die Polizeibeamten reagierte die Irin nicht, weshalb das Fahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aurich gewaltsam durch Einschlagen der Beifahrerscheibe geöffnet wurde.

Als ein 25-jähriger Polizeibeamter der Polizeiinspektion Leer/Emden im Begriff war Glasreste aus dem Fensterrahmen zu entfernen, soll die 27-Jährige zwischen die Vordersitze des Caddys gesprungen sein und unvermittelt mit einem sog. Springmesser in Richtung des Kopfes des Polizeibeamten gestochen haben. Dieser erkannte die Gefahrensituation auch dank der aufmerksamen weiteren vor Ort befindlichen Polizeikräfte rechtzeitig und konnte sich aus dem Gefahrenbereich zurückziehen.

Im weiteren Verlauf konnte die Irin unter Androhung von Zwangsmitteln, darunter auch des Schusswaffengebrauches, aus dem Fahrzeug gesprochen und vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde gegen die 27-Jährige am 24. November Haftbefehl wegen versuchten Totschlags durch das Amtsgericht Wittmund - im zentralen Bereitschaftsdienst für das Amtsgericht Leer - erlassen. Die Irin befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in diesen Sachen dauern an.

