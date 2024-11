Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 25.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Fahren unter Drogeneinfluss in Leer++Wohnungsbrand durch brennende Kerze++

Leer - Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Leeraner Innenstadt auf einen PKW aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des 31 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf THC und Kokain reagierte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Am Sonntagabend kam es, gegen 21:40 Uhr, zu einem leichten Wohnungsbrand in der Löwenstraße. Ein vorbeifahrender Passant hat Feuerschein in einer Wohnung entdeckt und die Rettungskräfte informiert. Zwei Beamte der Polizei waren zügig vor Ort und konnten sich Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Dort wurde ein kleines Feuer auf dem Küchentisch festgestellt, welches zügig mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Als Brandursache konnte eine heruntergebrannte Kerze festgestellt werden. Die Anwohner der Wohnung hatten sich vorher entfernt und scheinbar vergessen die Kerze vorher zu löschen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, musste jedoch keinen Löschangriff mehr vornehmen. Die Wohnung war aufgrund der entstandenen Rauchgase für einen Tag nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell