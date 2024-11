POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 23.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Reifen zerstochen

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Langeoogstraße der linke Hinterreifen bei einem weißen Pkw der Marke VW Up zerstochen. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen, Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

2 x Untersagung der Weiterfahrt

Emden - Bei einer Polizeikontrolle kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag in der Großen Straße mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 32-jährige Pkw-Führer aus der Stadt/Ort Dinklage keine Fahrerlaubnis besitzt. Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Ohne Pflichtversicherung für seinen Pkw war am heutigen Samstag kurz vor 04 Uhr ein 38-jähriger Mann aus Hinte in Emden in der Straße Zweiter Polderweg unterwegs. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Emden - Gegen 00:30 Uhr des Samstages kam es auf einem Parkplatz an der Lookvenne zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Führer aus Emden parkte mit seinem Pkw neben einem anderen Pkw und berührte beim Öffnen seiner Fahrertür den neben ihm stehenden Pkw. Der Verursacher lief daraufhin weg, kam aber bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei wieder zurück. Dieser war schwer alkoholisiert, ein Vortest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche

Westoverledingen - Gegen 02 Uhr des heutigen Samstages ist in Völlenerfehn ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf der Störtebekerstraße mit seinem Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Zaun beschädigt. Anschließend ist dieser wieder zurück auf die Fahrbahn und in den Garten eines Grundstücks auf der linken Seite gefahren. Dort wurden ein Steinbeet und eine Hecke beschädigt. Anschließend hat der Fahrzeugführer die Örtlichkeit mit seinem Pkw verlassen, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen. Zeugen des Unfalles oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

