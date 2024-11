Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 20.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Glätteunfälle ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem Montagnachmittag, 18.11.2024, 16:40 Uhr und dem Dienstagmorgen, 19.11.2024, 09:40 Uhr beschädigte auf dem Parkplatz Osterstraße ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw der Marke Ford. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Filsum - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Wochenende im Hullenweg in Filsum gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Sattelzug, beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen bei der Kläranlage einen Metallzaun sowie ein Hinweisschild. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Filsum in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr in der Harm-Ojemann-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist dabei von der Straße abgekommen und im Vorgarten eines Wohnhauses mit einem Baum kollidiert. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Zurück ließ er ein Kennzeichen, das jedoch zurzeit für kein Fahrzeug ausgegeben ist. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen BMW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Glätteunfälle

Zu mehreren Unfällen aufgrund von Glätte ist es in der gestrigen Nacht in unserem Zuständigkeitsbereich gekommen.

In der Langholter Straße in Ostrhauderfehn kam ein 19-jähriger Pkw-Führer aus Ostrhauderfehn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Hierbei verletzt er sich leicht.

Auf der A28 in Höhe Uplengen ist eine 26-jährige Frau gegen 01:00 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Sie blieb unverletzt.

Auf der A31 in Höhe Weener ist ein 32-jähriger Pkw-Führer gegen 23:00 Uhr ebenfalls aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Auch er blieb unverletzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

