POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 17.11.2024

++ Einbruch in Kellerräume ++ Diebstahl ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Bedrohung innerhalb der Familie ++ Erpressung und Beleidigung ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter ++ Sachbeschädigung an einem Boot ++ Diebstahl von einem Ackerschlepper ++

Emden - Einbruch in Kellerräume - ZEUGEN gesucht

Im Zeitraum von Freitag, 15.11.2024, 21.00 Uhr, bis Samstag, 16.11.2024, 17.30 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter in ein unverschlossenes Mehrfamilienhaus in der Celosstraße in Emden. Dort brach er drei gesicherte Kellertüren auf. Aus einem Keller wurde ein E-Scooter des Herstellers Zamelux im Wert von ca. 450 Euro entwendet. Ob aus den beiden anderen Räumen etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Emden - Diebstahl eines E-Scooters - ZEUGEN gesucht

Im Zeitraum von Samstag, 16.11.2024, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 17.11.2024, 01.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Dortmunder Straße in Emden einen gesichert abgestellten, schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaomi im Wert von ca. 1000 Euro.

Emden - Sachbeschädigung bei einem Geldinstitut

Am Sonntag, gegen 03.50 Uhr, wurde ein 54- Jähriger Emder dabei beobachtet, wie er in der Straße Am Delft mehrfach gegen die Glasscheibe des Eingangsbereichs eines dortigen Geldinstituts trat. Hierbei wurde die Scheibe beschädigt. Die Polizei wurde informiert und der Mann in der Nähe angetroffen. Er war erheblich alkoholisiert, verweigerte einen Atemalkoholtest und wollte sich nicht zum Sachverhalt äußern. Der Grund seines Handelns blieb somit bislang unklar und ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Emden - Verkehrsunfall mit einem unfallflüchtigen Verursacher

Am Samstag wurde in der Zeit von 13.15 Uhr bis 20.00 Uhr, im Hagebuttenweg in Emden ein ordnungsgemäß abgestellter roter Mitsubishi Space Star durch einen anderen PKW links am Heck stark beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Emden - Verkehrsunfall mit einem unfallflüchtigen Verursacher

Am Sonntag wurde um 06.03 Uhr, in der Straße Am Eisenbahndock in Emden ein ordnungsgemäß abgestelltes weißes Wohnmobil vom Typ Mobilvetta durch einen PKW an der Front beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Halter des Wohnmobils schlief zur Unfallzeit in dem Fahrzeug und wurde durch den Anstoß geweckt. Er konnte nur noch sehen, dass sich das verursachende Fahrzeug durch die Hermann-Neemann-Straße stadtauswärts entfernte. Verletzt wurde der Mann nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Leer - Erpressung und Beleidigung zur Herausgabe von Geld

Ein 22-Jähriger aus Leer wurde zu der Herausgabe von Geld mit dem Tode bedroht. Die Tat fand am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr während des Trainings in einem Fitnessstudio in Leer statt. Das Opfer händigte dem Beschuldigten aus Moormerland kein Geld aus. Der Beschuldigte beleidigte das Opfer zudem.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag um 22:20 Uhr wurde das 20-jährige Leeraner von zwei Tätern im Allmersweg in Leer geschlagen und getreten. Die Täter fuhren mit einem PKW vor, sind ausgestiegen und haben unvermittelt auf das Opfer eingewirkt. Der PKW wurde im Nahbereich durch die Polizei angetroffen. Die in dem PKW befindlichen männlichen Personen aus Leer wurden einer Kontrolle unterzogen.

Leer - Trunkenheit im Verkehr mit E-Scooter

Alkoholisiert befuhr ein 36- Jähriger aus Leer die Rathausstraße am Samstagabend gegen 19:40 Uhr mit dem E-Scooter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Filsum - Gefährliche Körperverletzung durch drei unbekannte Täter - ZEUGEN gesucht

Am Samstag, gegen 22:50 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus Filsum von drei unbekannten, männlichen Beschuldigten in die Rippen getreten und auf den Hinterkopf geschlagen. Ein Beschuldigter hatte versucht das Opfer mit einem Butterflymesser zu verletzen. Die Einschnitte mit dem Butterflymesser erfolgten lediglich in die Kleidung. Das Opfer wurde leicht verletzt. Das Opfer konnte die Täter als männlich, ca. 190cm groß und dunkel gekleidet beschreiben. Einer der Täter trug rote Schuhe.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung an einem Boot - ZEUGEN gesucht

In dem Zeitraum von Freitag, 18:05 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr wurden in Rhauderfehn in der Straße "Am Deich" bei der dortigen Anlegestelle die Seile von einem Boot durchgeschnitten. Die Seile dienten der Sicherung des Bootes. Ein unbekannter Täter durchtrennte diese, so dass das Boot auf dem Kanal trieb. Durch den Eigentümer konnte das Boot gesichert und ein weiterer Schaden vermieden werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Westoverledingen - Diebstahl von einem Ackerschlepper

In der Zeit von Freitagabend, 22:00 Uhr bis Samstag, 14:30 Uhr kam es in Westoverledingen in der Steenfelder Dorfstraße zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen von einem nicht fahrbereiten Ackerschlepper der Marke Fendt. Die Schadenssumme wird auf 20.000 Euro geschätzt.

