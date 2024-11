Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 14.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruchdiebstahl aus Pkw ++ Straßenverkehrsgefährdung auf der A31 ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Einbruchdiebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstag, 12.11.2024, 17:30 Uhr und Mittwoch, 13.11.2024, 18:00 Uhr ist der auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums im Osseweg abgestellte Pkw eines 54-jährigen Mannes aufgebrochen worden. Aus dem Pkw entwendeten die Täter Bargeld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

A31 - Straßenverkehrsgefährdung

Am Mittwochnachmittag, 13.11.2024, ist es zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr auf der Autobahn 31, Fahrtrichtung Bottrop, zwischen den Anschlussstellen Emden-Ost und Leer-West durch einen 19-jährigen Mann aus Emden zu einem den Straßenverkehr gefährdenden Verhalten gekommen. Dieser fiel anderen Verkehrsteilnehmenden durch eine riskante Fahrweise, dichtes Auffahren und die Betätigung der Lichthupe auf. Unmittelbar vor dem Autobahndreieck Leer zwang der Emder zudem durch einen riskanten Spurwechsel einen anderen Verkehrsteilnehmenden zu einer Gefahrenbremsung, der nur dadurch einen Unfall verhindern konnte. Unterwegs war der Emder mit einem weißen VW Golf. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Vorfälle und bittet insbesondere den Pkw-Führer, der die Gefahrenbremsung durchführen musste, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Verkehrsunfallfluchten

Zu zwei Verkehrsunfallfluchten ist es gestrigen Tag, 13.11.2024, in Emden gekommen. Zunächst beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 08:45 Uhr und 10:00 Uhr im Holunderweg ein Verkehrsschild sowie die Hecke eines Anwohners. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Örtlichkeit. In diesem Zusammenhang gibt es vage Hinweise auf einen schwarzen VW Polo. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es gegen 12:20 Uhr auf der Larrelter Straße in Höhe der Autobahnauffahrt Emden-West. Hierbei touchierte ein Sattelzug beim Rechtsabbiegen von der Larrelter Straße auf die Autobahn A31 eine 77-jährige Radfahrerin aus Emden, die die Larrelter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts auf dem Fahrradweg befuhr. Die Radfahrerin stürzte daraufhin mit ihrem Fahrrad und verletzt sich leicht. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Unfall unter Alkoholeinfluss

Einen Verkehrsunfall verursachte am 14.11.2024 gegen Mitternacht eine 43-jährige Frau aus Emden. Die Pkw-Führerin befuhr die Auricher Straße in Fahrtrichtung Hinte und kollidierte dabei mit einem auf der Fahrbahntrennung befindlichen Baum und einem Verkehrsschild. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von 1,39 Promille fest. Der Emderin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

