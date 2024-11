Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag 11.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht im VW-Kreisel in Emden++Vorläufiger Ermittlungsstand zur leblosen Person im Emder Stadtgraben++

Verkehrsunfallflucht im VW-Kreisel in Emden

Emden - Am vergangenen Freitag, gegen 15:05 Uhr, kam es in Emden im dortigen VW-Kreisel in der Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei fuhr der Verursacher aus Richtung VW in den Kreisverkehr ein und es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen PKW, welcher sich im Kreisel befand und in die Frisiastraße abgebogen sei. Beide Fahrzeugführer entfernten sich ohne weitere Kontaktaufnahme vom Unfallort. Die Personalien des Unfallverursachers stehen fest, jedoch ist nicht bekannt wer die Geschädigte ist. Laut Zeugenaussagen soll es sich um eine ältere Frau mit einem Kleinwagen handeln. Sollten sie Hinweise auf den Verkehrsunfall (Kennzeichen o.ä.) geben können, melden sie sich bitte bei der Polizei.

Vorläufiger Ermittlungsstand zur leblosen Person im Emder Stadtgraben

Emden - Wie bereits berichtet haben zwei Bootsfahrende, am Freitag den 01.11., eine leblose Person im Wasser des Emder Stadtgrabens entdeckt. Die verstorbene Person konnte im Anschluss an die Bergung eindeutig identifiziert werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich und das AG Aurich eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Bei der Obduktion konnten keine Hinweise gefunden werden, welche auf eine Gewalteinwirkung durch Dritte schließen könnten. Daher geht die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unfall aus.

