Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung der Werderstraße/ Roonstraße zu einem Sturz eines 56-jährigen Rollerfahrers. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Rollerfahrer aufgrund einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin, die offenbar ungebremst in den Kreuzungsbereich einfuhr und so die Vorfahrt nahm, abrupt abbremsen. Hierdurch verlor der Mann die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte zu Boden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin verließ die Unglückstelle, ohne ihren Verpflichtungen nachzukommen oder anzuhalten. Der 56-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das örtliche Klinikum gebracht. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0.

