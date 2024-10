Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Letzter Tag in Freiheit endet im Polizeigewahrsam

Rastatt (ots)

Nachdem ein Mann den Donnerstagabend vor seinem bevorstehenden Haftantritt etwas zu ausschweifend feierte, endete dieser im Polizeigewahrsam. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt wurden gegen 20 Uhr von einer Anwohnerin in die Murgstraße gerufen, die dort auf den offenbar lautstark schreienden Mann aufmerksam wurde. Auf Nachfrage der Ordnungshüter gab der Feierwütige an, dass er sich lediglich amüsiere, da er am Folgetag seine Haftstrafe antreten müsse. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab annähernd 2,5 Promille. Die Beamten sprachen dem Mann daraufhin einen Platzverweis aus und drohten bei Zuwiderhandlung die Ingewahrsamname an, worauf sich der Störenfried von der Murgstraße augenscheinlich entfernte. Etwa 20 Minuten später, wurde ein weiterer Anwohner auf den immer noch laut feiernden und mutmaßlich randalierenden Mann in der Murgstraße aufmerksam und zog die Beamten erneut hinzu. In der Folge setzten die Beamten der Feier des Mannes ein vorzeitiges Ende und verbrachten ihn in Polizeigewahrsam.

/si

