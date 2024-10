Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch, Balzhofen - Mehrere Autos aufgebrochen

Bühl (ots)

Mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Ortschaften Vimbuch und Balzhofen. Unbekannte Täter machten sich im Bühler Stadtteil Vimbuch im Langmattenweg, in der Schwarzachstraße sowie in der Weidmattenstraße an teilweise unverschlossenen PKW zu schaffen oder schlugen Scheiben an diesen ein. Aus dem Innenraum entwendeten die Unbekannten darin aufbewahrte Geldbeutel samt Bargeld du Dokumenten. Im Ortsteil Balzhofen haben die bislang Unbekannten gleich doppelt in der Schuttheißenstraße zugeschlagen. Hierbei haben die Täter die Seitenscheiben eines PKW aufgebrochen und auch hier einen Geldbeutel entwendet. Darüber hinaus wurde ein unverschlossener PKW der Marke Ford Kuga, sowie sich darin befindliche Wertgegenstände gestohlen. Der Wert des PKW, der offenbar mit dem darin befindlichen Schlüssel entwendet wurde, beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Tatzeiten der mutmaßlichen Serie erstrecken sich hierbei von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 4:00 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können unter der Telefonnummer 07223 99097-0 um Hinweise .

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang eindringlich:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen.

