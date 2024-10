Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es kurz nach 17 Uhr aufgrund einer Vorfahrtverletzung zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Ford-Fahrer in Richtung Wolfach, als der Fahrer eines Citroen von einem Supermarktparkplatz auf die "Hausacher Straße" einbog. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 51-jährige Unfallverursacher sei davon ausgegangen, dass der Ford-Fahrer blinkte und auf den Parkplatz abbiegen wollte. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592 - 0 zu melden.

