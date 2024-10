Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim , Baden-Baden - KORREKTURMELDUNG: Reisender Handwerker

Hinweise der Polizei

Durmersheim , Baden-Baden (ots)

KORREKTURMELDUNG:

Zu der am Freitag 18.10.2024, 10:22 Uhr veröffentlichten Meldung mit der Ortsmarke "Baden-Baden", muss der Ereignisort korrigiert werden. Der Vorfall ereignete sich in Durmersheim, NICHT Baden-Baden. Die Meldung lautet korrekt:

Durmersheim - Reisender Handwerker / Hinweise der Polizei

Ein angeblicher Handwerker begab sich am Dienstag zum Haus einer Seniorin in Durmersheim und erklärte, dass er bei Arbeiten am Nachbarhaus festgestellt habe, dass sich ein Ziegel auf dem Dach der Seniorin gelöst habe und nun in der Regenrinne liegen würde. Kurze Zeit später erschien der vermeintliche "Chef" des Arbeitstrupps und begutachtete mit der Frau den angeblichen Schaden auf dem Dachboden. Dort will er ein Loch entdeckt haben, durch welches Wasser eindringe und deshalb Ziegel ersetzt werden müssten. Die Schadensregulierung würde 1.500 Euro kosten. Nachdem die "Arbeiter" das Anwesen verließen, vertraute sich die Seniorin Familienangehörigen an, die wiederum die Polizei informierten. Die Beamten konnten vor Ort keinen Schaden am Dach oder Wassereintritt feststellen. Ein Verlust von Wertsachen im Haus ist derzeit nicht bekannt. Die Anschrift auf der hinterlassenen Visitenkarte der Handwerkerfirma ist nicht existent. Die Polizei weist in so einem Fall daraufhin:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck.

- Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich bei Bedarf erklären.

- Achten Sie bei der Unterschrift immer auf die Datumsangabe. Denken Sie daran, dass ein fehlendes oder falsches Datum die Durchsetzung Ihres Widerspruches erschwert.

- Verlangen Sie immer eine Kopie des Vertrags mit deutlich lesbarer Adresse und ebenso gut erkennbarem Namen des Vertragspartners.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen.

- Vereinbaren Sie für die gewünschte Dienstleistung immer einen Fixpreis.

- Bestehen Sie auf eine Rechnung und bezahlen Sie nicht sofort, lassen Sie sich beim Bezahlen nicht unter Druck setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell