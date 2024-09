Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Schüler beobachten und verfolgen Fahrraddiebe - Ergebnis: Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0833

Zwei 16-jährige Schüler beobachteten am 5. September zwei Fahrraddiebe vor dem Max-Planck-Gymnasium. Mit Hilfe der Schüler konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 13 Uhr standen zwei Männer an einem Fahrradständer vor dem Gymnasium in der Ardeystraße. Die beiden Schüler konnten die Männer von der nahe gelegenen Bushaltestelle aus sehen. Nachdem sie in den Bus eingestiegen waren, konnten sie vom Bus aus beobachten, wie die Männer mit einem E-Bike davonfuhren. Die ganze Sache kam den Jungen verdächtig vor und sie stiegen an der Haltestelle Westfallenhallen wieder aus und beobachteten die verdächtigen Personen weiter. Offensichtlich handelte es sich um das E-Bike eines Bekannten. Folgerichtig alarmierten die Schüler die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer fest. Es handelt sich um einen 30-jährigen Litauer ohne festen Wohnsitz und einen 51-jährigen Deutschen mit Wohnanschrift in Dortmund. Beide sind der Polizei wegen ähnlicher Delikte mehr als bekannt.

Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Das Fahrrad konnte durch die Polizeibeamten dem Eigentümer, ebenfalls Schüler der Schule, wieder ausgehändigt werden. Möglich wurde dies insbesondere durch das vorbildliche Engagement der beiden Schüler.

Unabhängig von dieser Geschichte mit Happy End raten wir grundsätzlich zu der Anschaffung von einem hochwertigen Fahrradschloss. Insbesondere Bügelschlösser bieten einen guten Schutz. Auch das Anbringen eines gps Trackers kann bei einem Diebstahl hilfreich sein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell