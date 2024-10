Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Abbiegeunfall

Oberkirch (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in der Esperantostraße. Ein 39-jähriger Fahrer eines VW wollte gegen 16:30 Uhr, von der Appenweirer Straße stadteinwärts fahrend, nach links in die Esperantostraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Der 52-Jährige Zweiradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam hierdurch offenbar ins Rutschen und prallte in der Folge in das Fahrzeugheck des VW. Der durch den Unfall verletzte 52-Jährige musste in der Folge in eine Klinik behandelt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb nach bisherigen Erkenntnissen unversehrt. Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/si

