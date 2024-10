Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kollision in der Innenstadt

Offenburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Donnerstagvormittag an der Kreuzung der Grabenallee zur Lange Straße hatte eine Schwerverletzte und rund 15.00 Euro Sachschaden zur Folge. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines Busses kurz vor 11 Uhr in das Heck eines VW geprallt, dessen 64 Jahre alter Fahrer zuvor einen Bremsvorgang eingeleitet haben soll. Durch den Aufprall wurde der Sharan auf eine 65-jährige Dreiradfahrerin geschoben, die hierdurch schwere Verletzungen davongetragen hat und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Ferner wurde bei dem Unfall ein Ampelmast beschädigt, wobei die Lichtzeichenanlage in Funktion blieb. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen

