POL-OG: Kehl - In Haft genommen

Kehl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen soll ein 18-Jähriger am Bahnhof in Kehl einem 29 Jahre alten Mann unter Gewalteinwirkung Bargeld abgenommen haben. Der Heranwachsende soll gegen 5:50 Uhr dem in einem Aufzug schlafenden Opfer zunächst dessen Handy abgenommen und aus der Schutzhülle des Mobiltelefons das Bargeld entnommen haben. Als der Geschädigte aufwachte, soll es sodann zu einer Gewaltanwendung durch den 18-Jährigen gekommen sein. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Verdächtigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 18-Jährige am Mittwochvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte und somit Fluchtgefahr bestand, folgte der Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen Raubes. Der ivorische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Vorfall könnte von im Umfeld stehenden Passanten beobachtet worden sein. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten daher mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

